مهرجان كان السينمائي بيومه الرابع... الكثير من الأحداث والمزيد من النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - كان اليوم الرابع لمهرجان كان السينمائي 2025 من أكثر الأيام زخماً بالأحداث على روزنامة المهرجان، فقد شهد العديد من الأحداث الهامة التي حضرها أبرز النجوم العالميين.

فبين العرض الخاص لفيلم Eddington الذي حضرته النجمة العالمية أنجلينا جولي، وحفل توزيع جوائز كأس شوبارد، والعرض الخاص لأول تجارب كريستين ستيوارت الإخراجية، كانت عدسات كاميرا الخليج 365 تجول أروقة المهرجان لترصد لكِ أهم الفعاليات التي أبصرت النور على شواطئ الريفييرا الفرنسية، حيث يُقام أهم وأشهر مهرجان سينمائي في العالم.

في السطور التالية، ستكونين معنا في جولة ممتعة داخل قصر مهرجان كان السينمائي 2025 وعلى شواطئ أهم فنادق المدينة الفرنسية الساحرة، لتشاهدي كيف كان اليوم الرابع للمهرجان زاخراً بالأحداث التي لا تُنسى.

إعداد: سارة نبيل

أنجلينا جولي نجمة رد كاربت فيلم Eddington لإيما ستون وخواكين فينيكس



في ظهورٍ فاجأ الجمهور المصطف أمام قصر المهرجانات المنتظر لرؤية النجوم للتوقيع على الأوتوغرافات والتقاط صور سيلفي معهم، ظهرت أنجلينا جولي من بين حضور أبطال فيلم Eddington لحضور العرض الخاص للفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025.

شاهدي أناقة أنجلينا جولي على السجادة الحمراء للفيلم عبر هذا الرابط.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



ولم يكن ظهور أنجلينا جولي هو اللقطة اللافتة الوحيدة في هذا العرض الخاص؛ إذ تفاجأت نجمة الفيلم إيما ستون بنحلة تتصدر المشهد وتقتحم رد كاربت المهرجان الذي يحظى بتأمين شديد جداً، وأثارت ذعر ورعب إيما ستون التي كانت تحاول تفادي ملامسة النحلة لها.

شاهدي المزيد عن مطاردة النحلة لإيما ستون عبر هذا الرابط

ظهور آخر لأنجلينا جولي في حفل توزيع كأس شوبارد Trophée Chopard

Embed from Getty Images



في مثل هذا التوقيت من كل عام، تحتفي دار شوبارد للمجوهرات الفاخرة بالسينما العالمية، في فعالية تجمع أهم نجوم ونجمات العالم في أجواء ساحرة على شواطئ الريفييرا الفرنسية.

أُقيم أمس حفل توزيع جوائز "تروفي شوبارد Trophée Chopard" بدورته الخامسة والعشرين، في أجواء ساحرة على شاطئ كارلتون بيتش، حيث اجتمع الضيوف لقضاء أمسية لا تُنسى مُكرّسة لفن السينما ونجومها الصاعدين.

شارك في تقديم الحفل رئيسة المهرجان إيريس نوبلوش، والمندوب العام تييري فريمو، وكارولين شوفوليه نفسها، التي رحّبت بحرارة بالحضور في هذا الاحتفال التاريخي.

وفي الحفل، قامت جولي البالغة من العمر 49 عاماً والتي كانت عرابة جائزة شوبارد للعام 2025، بتسليم الجائزة إلى نجمة فيلم "Laetitia" ماري كولومب، وممثل فيلم "Warfare" فين بينيت.

للمزيد عن حفل توزيع جوائز كأس شوبارد ومجوهرات النجمات الفاخرة في الحفل طالعي هذا الرابط.

أمل كلوني بدون جورج كلوني على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

أمل كلوني في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي (مصدر الصورة: Valery HACHE / AFP)



شهد اليوم الرابع لمهرجان كان السينمائي مشاركة أمل كلوني فعاليات السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم "بونو: قصص الاستسلام Bono: Stories of Surrender، منضمة لقائمة من النجوم منهم المغني وكاتب الأغاني والمنتج التنفيذي الأيرلندي بونو وزوجته الناشطة وامرأة الأعمال الأيرلندية آلي هيوستن، الموسيقي البريطاني الأيرلندي ذا إيدج، وغيرهم.

وعلى الرغم من اعتياد الجمهور رؤية الزوجين الأشهر في هوليوود جورج وأمل كلوني معاً على السجادة الحمراء، إلا أن غياب جورج كلوني كان ملحوظاً حيث يتواجد في نيويورك؛ إذ يقوم ببطولة إنتاج برودواي لمسرحية Good Night, and Good Luck، المستندة إلى فيلمه الذي يحمل الاسم نفسه عام 2005.

شاهدي إطلالة أمل كلوني والمزيد عن العرض الخاص للفيلم عبر هذا الرابط.

كريستين ستيوارت مخرجة للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي

كريستين ستيوارت في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي (مصدر الصورة: Valery HACHE / AFP)



أيضاً شهد اليوم الرابع لمهرجان كان السينمائي الدولي حضور كريستين ستيوارت العرض الأول لأول فيلم من إخراجها، وهو فيلم The Chronology of Water، الذي يُعرض ضمن أفلام مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي، وضمت السجادة الحمراء العديد من النجوم وهم إيموجين بوتس، ثورا بيرش، وكيم جوردون.

يُعد فيلم The Chronology of Water هو أول تجارب النجمة كريستين ستيوارت لإخراج الأفلام الروائية الطويلة بعد أن أخرجت الفيلم القصير Come Swim عام 2017.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "ليديا يوكنافيتش"، والتي نشأت في بيئة ممزقة يملؤها العنف، ليبدو لها أن مصيرها سيكون التدمير الذاتي والفشل هو نهاية الطريق، حتى منحتها الكلمات حريةً لم تكن تتوقعها في شكل أعمال أدبية.

ويأتي الفيلم مُقتبساً من كتاب السيرة الذاتية لـ"ليديا يوكنافيتش"، والذي حقق أعلى مبيعات ويسرد رحلتها في البحث عن صوتها الخاص، واكتشاف طريقة لتحويل الصدمات إلى فن وبشكل خاص الصدمات التي تعيشها النساء، ويُجسد دور البطولة في الفيلم الممثلة إيموجين بوتس.

للمزيد عن العرض الخاص والنجوم الحاضرين طالعي هذا الرابط.

لأول مرة في تاريخها... جائزة غولدن غلوب حاضرة في مهرجان كان السينمائي

https://www.instagram.com/p/DJtg5bRo0Vy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJtg5bRo0Vy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJtg5bRo0Vy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



مفاجأة اليوم الرابع لمهرجان كان 2025، كانت جائزة غولدن غلوب Golden Globe السنوية الشهيرة، التي يُقام حفلها في يناير من كل عام لتكريم الإنجازات المتميزة في مجالي السينما والتلفزيون؛ إذ تم الإعلان أنها ستكون حاضرة للمرة الأولى في تاريخها بمهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

أعلن سوق كان السينمائي، المعروف أيضاً باسم Marché du Film من خلال حسابه على إنستغرام مشاركة جائزة غولدن غلوب بمهرجان كان السينمائي من خلال إعلان جاء به: "هذا العام، تُطلق غولدن غلوب ومؤسسة أرتميس الصاعدة Artemis Rising جائزةً جديدةً ومؤثرةً في سوق الأفلام تكريماً لمخرج أفلام وثائقية صاحب رؤيةٍ ثاقبةٍ غيّرت أعماله نظرتنا للعالم"، وتابع البيان: "انضموا إلينا في حفل توزيع جوائز مُلهمٍ وجلسة نقاشٍ مُحفّزةٍ للتفكير حول التأثير المُتزايد لسرد القصص الوثائقية، وتأثيرها العالمي المُتنامي، ودور الصناعة في دعم هذه الأصوات الحيوية".

ومن المقرر أن تقدم الممثلة والموسيقية تيسا تومسون أول جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية خلال مهرجان كان السينمائي.

ويُقام حفل إطلاق الجائزة وفعاليته في 19 مايو بدعم من شركة "ثينك-فيلم إمباكت برودكشن" Think- Film Impact Production، حيث ستُدير دانييل توركوف ويلسون، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية، حلقة نقاش حول حفل توزيع الجائزة، والتي سيشارك فيها أيضاً ريمي لينيه، رئيس برنامج "لا سكام" للأفلام الوثائقية في مهرجان كان السينمائي، ووايت دريفوس المؤسسة المشاركة لشركة إمباكت بارتنرز، وسيحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 10,000 يورو تقديراً لمساهمته في مجال الأفلام الوثائقية.

للمزيد عن هذا الحدث تابعي هذا الرابط.

إطلالات تنبض بالحياة على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2025

أريانا غرينبلات Ariana Greenblatt في مهرجان كان السينمائي 2025(مصدر الصورة: Andreas Rentz/Getty Images)



من ناحية أخرى، حفل اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، بأبهى الإطلالات الزاخرة بالألوان؛ فمن الأخضر القاتم المائل إلى الأسود والبيج والباستيل والبنفسجي وصولاً إلى الأحمر.

مهرجان من الألوان تدفق على السجادة الحمراء خلال افتتاح فيلم Eddington، وكان لحضور النجمات مثل أنجلينا جولي وأريانا غرينبلات وإيما ستون وقع جميل؛ فلكل منهن أسلوب في الأناقة، وقد تفوقت كل واحدة منهن في تنسيق أزيائها على السلالم الحمراء، فكيف بدت لنا إطلالات اليوم؟

اكتشفي الإجابة عبر هذا الرابط

بساطة المكياج ورقي التسريحات للنجمات في اليوم الرابع لمهرجان كان

Embed from Getty Images



في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، بدا أن السجادة الحمراء لم تعد مجرد مساحة للاستعراض، بل تحولت إلى معرض نابض بالجمال والإبداع؛ حيث تألقت النجمات بإطلالات جمالية جسدت توازناً فريداً بين الرقي والجرأة، وبين الكلاسيكية والحداثة، كان هذا اليوم تحديداً واحداً من أكثر الأيام زخماً من حيث الظهور الجمالي؛ إذ لم تكتفِ النجمات بارتداء الفساتين الفاخرة، بل حرصن على أن تكون تسريحاتهن وتفاصيل مكياجهن امتداداً لشخصيتهن ورسالة حضورهن، وعلى السجادة الحمراء، تقاطعت الثقافات والأساليب والجرأة في لحظة سينمائية بامتياز، أخرجتها كل نجمة على طريقتها.

شاهدي إطلالات نجمات اليوم الرابع الجمالية واختاري أجملهن عبر هذا الرابط.