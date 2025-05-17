أنجلينا جولي تتوج نجوم المستقبل بجائزة Trophée Chopard وتوصي بتعلم الفرنسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، أُقيم ليلة أمس الجمعة 16 مايو حفل جوائز شوبارد Trophée Chopard Award الذي يكرم المواهب الشابة في عالم التمثيل، والتي يتم منحها لممثل وممثلة صاعدين أظهرا موهبة لافتة في بداية مسيرتهما الفنية.

وقد حالف الحظ النجمين الصاعدين ماري كولومب نجمة فيلم "ليتيتيا" Laetitia، وممثل فيلم "وارفير" Warfare فين بينيت، لتكون أنجلينا جولي هي عرابة جائزة هذا العام، حيث قامت بتسليمهما الجائزة أمام الحاضرين من صناع السينما.

كلمة أنجلينا جولي في الحفل

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حضر الحفل العديد من نجوم صناعة السينما من بينهم رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان جولييت بينوش، وزملاؤها في لجنة التحكيم؛ هالي بيري، جيريمي سترونغ، ليلى سليماني، وألبا روهرفاشر، بالإضافة إلى كوينتين تارانتينو، كارلا بروني، دانييلا بيك، مارينا روي باربوسا، كلوتيلد كورو، وليام أبادي، عضو لجنة التحكيم جيريمي سترونغ، والمزيد من النجوم.

وخلال كلمتها التي ألقتها أمام الحضور، تطرقت أنجلينا جولي إلى قوة السينما العالمية، وكيف يمكنها أن تُحدث تأثيراً إيجابياً في أوقات الاضطرابات العالمية، حيث قالت: "أحب السينما العالمية، ننتقل إلى آفاق جديدة، إلى لحظات خاصة، حتى في ساحة المعركة، نتواصل ونتعاطف، أفكر في أفلام مثل "ظل والدي" (الذي تدور أحداثه خلال أزمة الانتخابات النيجيرية عام 1993)، والذي عُرض لأول مرة هنا في كان، أي جهد ممكن لجعل السينما العالمية في متناول الجميع ضرورية ومرحباً به".

وأضافت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار: "أعلم أن العديد من الفنانين حول العالم يفتقرون إلى الحرية والأمان اللازمين لسرد قصصهم، وقد فقد الكثيرون منهم حياتهم، نحن مدينون بالامتنان لكل من خاطر بحياته وشارك قصصه وتجاربه، لأنهم ساعدونا على التعلم والتطور".

أنجلينا جولي عن الشباب: ملتزمون وعاطفيون

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وخلال إجراء لقاءٍ مع مجلة Variety، أشادت جولي بالمواهب الشابة وبشجاعتهم لأنهم يتخذون قرارات جريئة، وأُعجبت بالتزامهم وعاطفيتهم وانفتاحهم، لذلك فهم مبدعون واعدون جداً، وأضافت: "أعتقد أنهم سيبذلون الكثير، يبدو أنهم شبابٌ لطفاءٌ وممتنونٌ للغاية، ومحترفون للغاية".

كما شاركت جولي أفضل نصيحةٍ قدمتها لها عرابتها؛ جاكلين بيسيت، حول إدارة هذا المجال: "تعلمي الفرنسية ومثلي أفلاماً فرنسية".

جوليت بينوش تشيد بأنجلينا جولي

أشادت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان؛ جوليت بينوش بـ أنجلينا جولي خلال حوارها مع المجلة، وقالت: "إنها تهتم حقاً برعاية الممثلين الشباب، أشعر بفخر كبير، بل بحظ عظيم لوجودي هنا، أردت فقط أن أسألها كيف تقوم بكل هذا، كما ترون، هذا أمرٌ جنوني، وهي تتعامل مع الأمر ببراعة، بهدوء تام، وهذا أمرٌ رائع حقاً"، وأشارت إلى أنها عندما التقت بها شعرت وكأنها التقت بإنسانةٍ عاديةٍ ولطيفة.

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شوبارد تعشق السينما

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منذ عام 1998، شكّلت شوبارد ثنائياً متألقاً مع مهرجان كان السينمائي، الذي تُعد ماركة المجوهرات الفاخرة شريكاً رسمياً له، حيث تقدم شوبارد جائزة السعفة الذهبية وجميع الجوائز المُقدّمة في نهاية المسابقة، كما تحرص أيضاً على دعم الجيل الصاعد في صناعة السينما من خلال تقديم جائزة شوبارد سنوياً لممثل وممثلة شابين، كما أنها ترافق النجمات بإبداعاتٍ رائعة من المجوهرات الفاخرة من مجموعة السجادة الحمراء.

وقد أُطلقت جائزة "تروفي شوبارد" عام 2001، وهي تُكرّم المواهب السينمائية العالمية الصاعدة، وتُكرّم كل عام ممثلةً وممثلاً واحداً من ذوي المسيرة المهنية الواعدة، ومن بين الحائزين السابقين على الجائزة: ماريون كوتيار، ديان كروجر، ليا سيدو، فلورنس بيو، جيسي باكلي، نيلز شنايدر، جيريمي إيرفين، وجو ألوين.

وقد أثمر هذا التكريم عن المزيد من الإنجازات، حيث فازت كوتيار بجائزة أوسكار، كروجر بجائزة تمثيل في مهرجان كان، سيدو بجائزة السعفة الذهبية، شنايدر بجائزة سيزار، ورُشّح كلٌ من بيو وباكلي لجوائز الأوسكار بعد حفليهما.

وفي العام الماضي، قدمت ديمي مور الجائزة إلى صوفي وايلد ومايك فايست، ومن المعروف أن فائزين سابقين، مثل كوتيار وسيدو وكروجر، يعودون كعرّابين بعد أن يتقدموا في مسيرتهم الفنية.

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