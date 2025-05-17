توم كروز في اعتراف مثير... يرغب في صنع فيلم على طراز بوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 04:27 مساءً - يعمل توم كروز حالياً للترويج لفيلمه الجديد Mission Impossible The Final Reckoning، الذي شهد العرض الأول له في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي، بحضوره وأيضاً بحضور طاقم العمل في أجواءٍ مذهلة أمام قصر المهرجانات.

واستكمالاً لترويج فيلمه الجديد بلندن، قام بمقابلة مع الإعلام الهندي، حيث أعرب عن انبهاره بالسينما الهندية ورغبته في عمل فيلم على طراز بوليوود.

توم كروز يرغب في مزج هوليوود ببوليوود

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أعرب نجم هوليوود الشهير توم كروز عن إعجابه بالسينما والثقافة الهندية، وشارك تجاربه التي لا تُنسى وشغفه بالسينما والشعب الهندي، وقال إنه لا يطيق الانتظار للعودة إلى الهند، وقال نجم Mission Impossible The Final Reckoning الذي يُعرض في دور العرض الهندية، خلال الترويج العالمي للفيلم: "أشعر بحب كبير للهند، الهند بلد وشعب وثقافة رائعة، لا بد لي من القول إن التجربة برمتها محفورة في ذاكرتي، كل لحظة من لحظة هبوطي، وزيارتي لتاج محل، وقضاء بعض الوقت في مومباي، أتذكر كل لحظة بوضوح تام".

وأضاف أنه يعشق الموسيقى على طراز بوليوود، وأعرب عن رغبته في تصوير فيلم في الهند، حيث قال: "أود العودة إلى الهند وتصوير فيلم هناك، أعشق أفلام بوليوود، فالمهارة التي يتطلبها أداء كل عمل تقوم به طبيعية للغاية، أحب عندما يبدأ أحدهم فجأةً بالغناء في مشهد ما، أحب ذلك، إنه شيء نشأتُ على مشاهدته، أحب أفلام بوليوود، أحب الرقص والغناء والممثلين، إنها تجربة فريدة من نوعها ومهارة عالية للممثلين أن يتمكنوا من الغناء والرقص والتمثيل".

أكد رغبته في صنع فيلم على طراز بوليوود، قائلاً: "لا أطيق الانتظار للعودة إلى الهند، لديّ الكثير من الأصدقاء هناك، التقيتُ بأشخاص رائعين هناك، أتمنى لو أستطيع صنع فيلم على طراز بوليوود، سيكون ذلك ممتعاً للغاية ورائعاً، أحب الرقص والغناء، سيكون من الممتع جداً القيام بذلك".

وتحدث توم كروز باللغة الهندية عندما أعاد كروز تمثيل عبارته من فيلم Final Reckoning التي تقول: "أريدك أن تثق بي، لمرة أخيرة"، قائلاً: " Mujh par bharosa karo, ek aakhri baar".

توم كروز في زيارة سابقة للهند

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سافر توم كروز للهند سابقاً عام 2011، حيث صوّر أجزاءً من فيلم Mission Impossible: Ghost Protocol في مومباي، وظهر الممثل الهندي أنيل كابور في الفيلم بشخصية قطب الإعلام بريج ناث، وفي الوقت نفسه، أُعيد تصوير مدينة بنغالورو الهندية في مواقع تصوير في فانكوفر.

وأثناء الترويج للفيلم هناك، سافر إلى أغرا لزيارة المعلم الأثري الشهير "تاج محل".

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توم كروز يُشعل أجواء مهرجان كان السينمائي 2025

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يُذكر أنه في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي 2025، شهدت السجادة الحمراء للمهرجان لقاء نجوم فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning مع الجمهور، لالتقاط الصور التذكارية من أمام قصر المهرجانات.

وخلال العرض الأول للفيلم، عاد النجم توم كروز بكامل جاذبيته لمهرجان كان السينمائي في ثاني أيامه ليشهد العرض الأول والخاص للجزء الثامن من سلسلة المهمة المستحيلة Mission Impossible، وانضم له فريق العمل وهم: بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، هانا وادينغهام، المخرج كريستوفر ماكوايري، تراميل تيلمان، إيساي موراليس، وسايمون بيغ.

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وكان أيضاً من المميز في رد كاربت اليوم، الأداء الحي لموسيقى المهمة المستحيلة الشهيرة التي لم تفارق الفيلم في أي جزءٍ له، وذلك من أمام قصر المهرجانات، أما عند وصول طاقم الفيلم للسجادة الحمراء، فقد استعانت إدارة المهرجان بأوركسترا عازفين اصطفوا على درجات السلم المؤدي لقاعة العرض أمام قصر المهرجانات، بآلاتهم الموسيقية، لأداء موسيقى Mission Impossible بأداءٍ مبهر هتف له جميع الحضور.

وكان من بين حضور رد كاربت فيلم Mission Impossible النجمة نسرين طافش، يسرا، زوي سالدانا، آندي ماكدويل، كيم غو- يون، هالي بيري، إيفا لونغوريا، هيدي كلوم، ليتيتيا كي، ديميتري رسَّام، وآخرون.

للمزيد من الأخبار: توم كروز يشعل أجواء مهرجان كان السينمائي بحضور العرض الأول لفيلمه Mission: Impossible – The Final Reckoning

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