بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان يحتفلان بطريقة مميزة بعيد الميلاد السادس لابنهما كاران

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل التركي بوراك أوزجفيت وزوجته الممثلة فهرية أفجان بعيد ميلاد ابنهما البكر "كاران" السادس في أجواء مميزة مستوحاة من عالم كرة القدم.

وتداول ناشطون على الانترنت صور وثقت أجواء الاحتفال، ظهر فيها الديكور المميز، حيث زيّن المكان ببالونات باللونين الأصفر والأزرق، وهما ألوان فريق فنربخشه التركي، الذي يبدو أن الطفل من مشجعيه. كما زينت الحديقة بجدارية كُتب عليها اسم كاران، ومجسم ضخم للرقم "6" وصورة كبيرة للطفل وهو يرتدي زي الفريق الرياضي.

وظهر بوراك في إحدى الصور وهو يحمل طفله الأصغر "كرم"، بينما حرصت فهرية على تقبيل "كاران" أمام قالب الحلوى الخاص بالمناسبة.

ولاقت الصور تفاعلا واسعا بين جمهور الثنائي بوراك وفهرية، إذ أثنى الجميع على الأجواء العائلية الدافئة في الصور.

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