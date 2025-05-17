مي عمر تضج انوثة وجمال بلوك صيفي رائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية مي عمر انظار متابعيها في احدر غطلالتها عليهم من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً كروب توب باللون الازرق من دون اكمام سترابليس، بتصميم صيفي، مع سروال ابيض ضيق، و تركت شهرخا منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ لوجهها، و نظارات شمسية لإكمال اللوك.



و حملت مي بيدها حقيبة من دار أزياء Hermes وصل سعرها إلى 19,605 دولار.

و كانت قد ​​​​​​​قررت الممثلة المصرية مي عمر، عدم المشاركة في فيلم "طه الغريب"، من إخراج عثمان أبو لبن، مرجعة السبب إلى ضيق الوقت، وانشغالها بعدد من المشاريع الفنية المقبلة، من بينها عملان سينمائيان قيد التحضير.

وأعلنت مي عمر، أنها تعمل حاليًا على مشروع درامي جديد، سيُعرض في شهر رمضان عام 2026، وقالت: “انتظروا قريبًا الإعلان عن مشروعي القادم في شهر رمضان عام 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله إنه يكون عمل يليق بهم زي إش إش، ونعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ، مع مخرج رائع لأول مرة هنتعاون سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بشكل جديد".

