شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر تريند مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن اشتياقها الشديد إلى شقيقتها ليلى بعد زواجها منذ أيام من الفنان هشام جمال، وذلك خلال تصريحات لها، كما كشفت سبب غياب تامر حسني وزياد برجي عن حضور حفل الزفاف.

وعبّرت الفنانة ملك أحمد زاهر خلال حديثها عن شوقها الكبير لشقيقتها ليلى، مؤكدا أن غياب ليلى هو الأول من نوعه منذ الطفولة، حيث لم تفترقا من قبل، مضيفةً أن غيابها لأكثر من أسبوعين ترك فراغًا كبيرًا في المنزل.

وعن غياب الفنانين تامر حسني وزياد برجي عن حفل الزفاف، أوضحت ملك أن العائلة ليست منزعجة، مؤكدةً أن تامر حسني بمثابة والدها الثاني، وكانت تتمنى حضوره، لكن تضارب المواعيد حال دون ذلك، أما زياد برجي، فقد منعته ارتباطاته المسبقة من المشاركة، وقد تواصل مع العائلة للاعتذار، وهو أمر قدّروه تمامًا.

وتابعت ملك: "الزفاف كان ضخمًا والحضور كبير، ونحن نتفهّم من لم يتمكن من الحضور، لأننا أيضًا نعتذر أحيانًا عن مناسبات لأسباب مهنية."

كما حرصت على الإشادة بأغنية "فستانك الأبيض"، التي قدمها الفنان حسين الجسمي في حفل الزفاف من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال، ووصفتها بالمؤثرة، شاكرة الجسمي على هذه اللفتة الجميلة التي فاجأت العروسين.