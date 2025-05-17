شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تعلن إنهاء الخلاف مع سعيد جميل في إطار أسري قبل يوم من محاكمتها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة راندا البحيري عن إتمام التصالح وإنهاء الخلافات مع طليقها سعيد جميل، وذلك قبل يوما واحدا من أولى جلسات محاكمتها في قضية التشهير بحق طليقها، المقرر عقدها غدا الأحد، مؤكدة أنه تم حل الخلافات بينهما في إطار أُسري وودي.

وقال راندا، في بيان عبر حسابها على فيسبوك: "في لحظة من لحظات الكبار وفي مشهد يليق بالمكانة والقيم التي تربينا عليها، وبحضور كريم من المستشار جميل سعيد والد الإعلامي سعيد جميل، والمهندس طلعت البحيري والد الفنانة راندا البحيري، وبمباركة المستشار طارق جميل، وكريم جميل، وحسين البحيري والنائب مصطفى عادل.. تم بحمد الله إتمام الصلح وإنهاء كافة أسباب الخلاف بين الفنانة الشابة راندا البحيري والإعلامي سعيد جميل، وعودة الود والاحترام والتقدير المتبادل، وبكلمة فاصلة من الكبار تم طي صفحة الخلاف بكل حكمة ورقي، لتعود العلاقات إلى سابق عهدها وعودة أجواء الاحترام والتقدير المتبادل".



راندا البحيري

وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت الفنانة راندا البحيري إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق طليقها، الإعلامي سعيد جميل، وتحديد 18 مايو الجاري لأولى جلسات محاكمتها في القضية.

واتهم "جميل" في البلاغ الذي حمل الرقم 5863 لسنة 2025 عرائض نائب عام، راندا البحيري بالقذف والتشهير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إدلائها بتصريحات تليفزيونية خلال استضافتها في برنامج تليفزيوني تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، ونشرها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفتح فصلاً جديدًا في نزاع قانوني تصاعدت وتيرته منذ مطلع العام الجاري بينها وبين طليقها.

