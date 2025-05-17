شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، اليوم السبت، وقدم الزعيم خلال عقود مسيرة حافلة من الأعمال الفنية الكثير جعلته متربعا على عرش الكوميديا في مصر، ويأتي احتفال الزعيم هذا العام بالتزامن مع حالة الجدل حول زواج العندليب عبد الحليم حافظ والنجمة سعاد حسني.

في لقاء قديم للزعيم مع الراحل مفيد فوزي، نشرته قناة ماسبيرو زمان، كشف عادل إمام أن العندليب أفصح له سرا أنه يعيش قصة حب، لكن الزعيم رفض إفشاء التفاصيل لأنه سر شخصي ائتمنه عليه العندليب.

مفيد فوزي، سأل الزعيم: "عُمر عبد الحليم ما قالك على قصة حب ليه ولا حاجة؟"، ليرد الزعيم: "أنا أرفض، لأن ده اعتبره سر شخصي ومقدرش أقوله"، ليعاود مفيد سؤاله: "هل تعتقد أنه أحب وكان على وشك الزواج؟"، ليرد الزعيم: "هو أحب طبعا لكن لا أعتقد أنه كان على وشك الزواج".

وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل بعد كشف أسرة العندليب الراحل عبد حافظ، على خطاب بخط يد النجمة الراحلة سعاد حسني مرسولا لحليم، وأصدرت الأسرة بيانا كشفت من خلاله تفاصيل جديدة حول زواجه من الفنانة سعاد حسنى، وجاء فيه: "إشاعة طلعت من 31 سنة مافيهاش دليل مادي واحد إن حليم إتجوز علشان ناس عايز يتسلط عليها الضوء ولما الأسرة تطلع جواب بخط يد السيدة الفاضلة وبتأكد فيه أن حليم مبقاش يحبها وبيقول للناس كلها كده، هيرجع بعد كده في كلامه ويتجوزها.. ده عبد الحليم حافظ يا جماعة شخصية عامة وفنان كبير وسمعته وفنه كان أهم بكتير من أي واحدة أياً كان هي مين علشان يتراجع زي ما خيالكم موديكم.. وبعدين هي دي رسالة بين أتنين متجوزين.. هو في اتنين متجوزين بيبعتوا لبعض أصلاً جوابات بالشكل دة.. وناس تانية تقولك أتقوا الله في الأموات.. طب كنت فين يا عم الحج لما طلعوا إشاعة على راجل متوفى بين يديّ الله بـ17 سنة.. ولا بس بتحبوا تنشروا إشاعات وكذب وتعظموا اللي بيطلعها ولما حد يطلع ينفيها تهاجموه".

بينما ردت جيهان شقيقة سعاد حسني، على الخطاب الذي نشره ورثة عبد الحليم حافظ مؤكدين على أن عبد الحليم حافظ لم يتزوج، قائلة بأن أحد أفراد أسرة عبد الحليم رفع عليها قضية وخسرها بسبب قصة زواج عبد الحليم وسعاد، مؤكده أنها لن تقول شيئا عن الأمر، ولكن الإعلامي مفيد فوزي والإعلامي منير مطاوع ومن عاصروا قصة حبهما وزواجهما هم من أعلنوا عن تلك الزيجة التي كانت في السر ثم خرجت للنور، ومنير مطاوع أجرى حديثا معها في لندن وأكدت له زواجها من عبد الحليم حافظ، والكاتب محمود مطر كتب في كتابه عن زواج سعاد حليم.

وتعجبت جيهان في حديثها من إعادة فتح الموضوع من جديد بعد خسارة ورثة عبد الحليم القضية، رغم أن سعاد وحليم توفاهما الله ولا نريد شيئا من ورثة عبد الحليم.

ويحتفل، اليوم السبت، الزعيم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 85، إذ أنه ولد في مثل هذا اليوم 17 مايو عام 1940، والمعروف أن عادل إمام رمز فنى كبير فى مصر والوطن العربي، ولقب بالزعيم، قدم العديد من الأفلام المهمة،