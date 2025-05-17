ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو طريف للممثل عقيل الرئيسي مع ابنه "آدم".

وظهر عقيل الرئيسي في الفيديو وهو يقوم بمقلب بابنه آدم، إذ مثل بأنه أغمي عليه ليرى ردة فعل ابنه.

أما آدم، فكانت ردة فعله طريفة، إذ اكتشف حيلة والده، وأن ما يفعله ليس إلا مجرد "مقلب"، فقلده وبدأ بالضحك بطريقة لطيفة للغاية.

وتفاعل رواد الانترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن اعجابهم بطرافة الطفل ولطافته.

وكان عقيل قد أكد حمل زوجته مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي فرح الهادي بطفلها الثالث، إذ نشر فيديو له وقد إشترى ملابس لطفلته القادمة.

وعلق عقيل الرئيسي على المنشور قائلاً: "تحسون اسمها شنو من الاستايل …. طبعا كل فتره اشتري قطعه حق بنتي المستقبليه".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيل الرئيسي "يفقد الوعي" أمام ابنه آدم.. وردة فعل الطفل تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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