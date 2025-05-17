حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصورة نادرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور احتفلت فيه بعيد ميلاد ابنها محمد.

وشارك حنان متابعيها صورة نادرة جمعتها بمحمد، وأرفقتها بتعليق مؤثر عبرت فيه عن فخرها الكبير به.

وكتبت حنان في رسالتها لابنها: "عيد ميلاد سعيد السادس عشر لابني الرائع محمد! منذ ستة عشر عامًا، دخلت حياتي وملأتها بالمعنى والفرح والحب. اليوم، أرى فيك شابًا طموحًا بقلب مليء بالعطف وعقل نابض بالذكاء".

وأضافت: "كلماتك تحمل قوة، أنت كاتب موهوب، ومعلموك يثنون دائمًا على موهبتك. ولكن ما يثير إعجابي أكثر هو قدرتك على فهم الآخرين ورغبتك العميقة في مساعدتهم، حلمك بأن تصبح طبيبًا نفسيًا هو انعكاس لطبيعتك المتفهمة وقدرتك النادرة على إضاءة الطريق للآخرين".

اختتمت حنان رسالتها قائلة: "استمر في الكتابة، استمر في الاهتمام، استمر في الحلم. العالم بحاجة إلى المزيد من أمثالك. أتمنى أن يكون عامك السادس عشر بداية لرحلة مليئة بالهدف والحب والنور. أنا فخورة بك يا محمد".

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