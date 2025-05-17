إيلون ماسك يستعد لإطلاق تقنية الـ robotaxis في المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عن خطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة آلية robotaxis في المملكة العربية السعودية، حيث تستعد أوبر بالفعل لإطلاق مركبات ذاتية القيادة من خلال شراكتها مع الصين.



وقد قدّم ماسك عرضه خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، لكنه لم يُحدد أي جدول زمني.

تخطط أوبر، المالكة لتطبيق كريم المهيمن إقليميًا، لإطلاق خدمة سيارات أجرة آلية في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام.

وقد أدرج القادة السعوديون السيارات ذاتية القيادة ضمن مبادرة رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

من المقرر أن تبدأ خدمة سيارات الأجرة الآلية من تيسلا الاختبار التجريبي في أوستن في يونيو/حزيران المقبل.

ويقول المسؤولون السعوديون إنه من المتوقع إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية من أوبر، مع سائقي أمان على متنها، في عام 2025.