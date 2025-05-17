ميرنا وليد - بيروت - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عن خطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة آلية robotaxis في المملكة العربية السعودية، حيث تستعد أوبر بالفعل لإطلاق مركبات ذاتية القيادة من خلال شراكتها مع الصين.
وقد قدّم ماسك عرضه خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، لكنه لم يُحدد أي جدول زمني.
تخطط أوبر، المالكة لتطبيق كريم المهيمن إقليميًا، لإطلاق خدمة سيارات أجرة آلية في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام.
وقد أدرج القادة السعوديون السيارات ذاتية القيادة ضمن مبادرة رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
من المقرر أن تبدأ خدمة سيارات الأجرة الآلية من تيسلا الاختبار التجريبي في أوستن في يونيو/حزيران المقبل.
ويقول المسؤولون السعوديون إنه من المتوقع إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية من أوبر، مع سائقي أمان على متنها، في عام 2025.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يستعد لإطلاق تقنية الـ robotaxis في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.