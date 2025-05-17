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ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل والكاتب اللبناني طارق سويد عن انطلاقة جديدة في مسيرته الفنية، من خلال تعاقده مع المنتج جمال سنان، صاحب شركة "إيغل فيلمز".
وشارك سويد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بسنان وأرفقها بتعليق قال فيه: "حلم جديد… مغامرة جديدة… شغف كبير… شكراً أستاذ جمال سنان عالثقة… دعولنا بالتوفيق".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور سويد، وحرصوا على توجيه التهنئة له بخطوته الجديدة، كما تمنوا له النجاح بأعماله.
وكان طارق قد أكد في مقابلة له مع موقع "الفن" أنه سيكون حاضرا في الموسم الرمضاني المقبل قائلا: "سأكون حاضراً في الموسم الرمضاني القادم مع Eagle Films أو غيرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق سويد ينضم رسميا إلى "إيغل فيلمز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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