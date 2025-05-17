سكارليت جوهانسون تهاجم جوائز الأوسكار وتشعر بالقلق من الذّكاء الاصطناعي

تصدّرت سكارليت جوهانسون غلاف مجلّة “فانيتي فير” إذ تقوم بالتّرويج لفيلمها الجديد في سلسلة Jurassic Park. وفي المقابلة تحدّثت الممثّلة عن تأثير التّكنولوجيا ليس فقط على صناعة السّينما، بل على جوائز الأوسكار أيضًا.

وقالت “جوهانسون” في المقابلة: “هؤلاء هم الأشخاص الّذين يموّلون الدّراسات. كلّ هذه الشّركات التّكنولوجيّة الكبرى هي الّتي تموّل صناعتنا وجوائز الأوسكار، وهذا كلّ شيء”.

“أعتقد أنّنا نُسكِت بطرق عديدة، لأنّ الحقيقة هي أنّ شركات التّكنولوجيا الكبرى هذه متداخلة تمامًا في كلّ جانب من جوانب حياتنا. لا أعرف كيف يُمكن أن نحارب ذلك،” أضافت الممثّلة الموهوبة.

وتابعت: “أشعر بالقلق من أنّ الذّكاء الاصطناعيّ ليس لديه حدود كافية”. “يجب وضع حدود توافقية حتّى لا يكون الذّكاء الاصطناعيّ ضارًّا. أتمنّى أن يدعمه المزيد من النّاس في المجال العام ويتحدّثوا عنه؛ لا أعرف لماذا لا يفعلون ذلك”.

وقالت سكارليت إنّها كانت فخورًا بنفسها لتعاملها مع نجم صعب أثناء تصوير فيلم Lost in Translation، إلى جانب بيل موراي.

وفي وقت سابق من هذا العام، التقت جوهانسون موراي في الحلقة الخاصّة بالذّكرى الخمسين لبرنامج Saturday Night Live. “إنّه شخص مختلف تمامًا الآن. أعتقد أنّ الحياة أذلّته” على حدّ قولها.

عندما سُئلت عن الملاحقة القضائيّة الأخيرة لموراي بتهمة سوء السّلوك، قالت “جوهانسون”: “كان الأمر صعبًا للغاية. لكنّني أعلم أيضًا أنّ جائحة كوفيد كانت قاسية عليه للغاية. كلّ هذه الأمور أدّت إلى محاسبته على هذا النّوع من السّلوك. ولكن، هل تعلمون؟ من الرّائع أن يتغيّر النّاس”.

وستلعب سكارليت دور البطولة في فيلم Jurassic World Rebirth، الّذي يبدأ عرضه في الثّاني من تمّوز/يوليو القادم، كما سيعرض فيلمها الإخراجيّ الأوّل، Eleanor the Great، لأوّل مرّة هذا الأسبوع في مهرجان كان السّينمائيّ لعام ٢٠٢٥.