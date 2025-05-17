إيما ستون تعاني من انهيار عصبي على السجادة الحمراء

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ميرنا وليد - بيروت - بدت إيما ستون وكأنها تعاني من انهيار عصبي على السجادة الحمراء عندما واجهها ضيف غير متوقع في مهرجان كان السينمائي يوم الجمعة.
أثناء وقوفها لالتقاط الصور مع زملائها في بطولة الفيلم، بيدرو باسكال وأوستن بتلر، في عرض فيلم "إدينغتون"، انقلب وجه الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا فجأةً من الدهشة والخوف.
بدأ زملاؤها في بطولة الفيلم بالضحك على ردة فعلها عندما اقتربت "نحلة" منها أكثر مما ينبغي، وحاولت مساعدتها في إبعادها.
وبينما كانت تنهار من هول المفاجأة، حاول زميلاها في بطولة الفيلم إنقاذها، بينما حاول بتلر إبعاد النحلة، لكنه جعلها تقترب من ستون عن طريق الخطأ.
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