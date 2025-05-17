هكذا هنأت أحلام نانسي عجرم في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة تهنئة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها يوم أمس.

وفي التفاصيل كتبت أحلام على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل سنه وانتي سعيده وكل عام والنجاح حليفك كل عام وسنينك فرح وحب وصحه وسعاده السعاده التي تُبث بصوتك العذب وكل سنه اسمك يكبر وحولك أحبابك وانا منهم بحبك ننوسه القلب اختي وحبيبتي وصديقتي نانسي"، وبدورها ردت نانسي بتعليق:"وانت من أغلى الناس وأقربن لقلبي! بحبك كتييييير لأنه كلّك طيبة وحنية وعفوية وصديقك صديق! اشتقتلك وما تطولي الغيبة".

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