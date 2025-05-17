يوسف حشيش ومنة القيعي يعلنان زواجهما

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري الشاب يوسف حشيش زواجه من الشاعرة المصرية منة القيعي.

وأقيم حفل الزفاف بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشر يوسف حشيش على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من كتب الكتاب، وعلق : "رسميا يوسف حشيش وحرمه.. كتبنا الكتاب".

وانهالت التعليقات المباركة ليوسف حشيش ومنة القيعي، بينها من الفنانة المصرية كارمن سليمان التي كتبت :"ألف مبروك يا حبايب"، والفنان المصري محمود العسيلي الذي كتب:" يا حبيبي وانت جمبي .. مابخافش أنا من المستخبي"، والفنان المصري أحمد سعد الذي كتب:"الف مليون مبروك يا حبايبي".

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