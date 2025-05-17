طلال الجردي: "مفروض ما كون بالبيت" وهذا ما قاله عن مسرحية بديع أبو شقرا وريتا حايك

ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل اللبناني طلال الجردي نجاحات كثيرة بأعماله التمثيلية، نذكر منها: "بنت الحي، زمن الأوغاد، أولاد آدم، العميل" وغيرها.

موقع "الفن" التقى بالممثل طلال الجردي، وقد أجرينا مقابلة مميزة، بداية تحدثنا فيها عن تكريمه من قبل طلاب جامعة LAU ، واستذكرنا فيها الممثل زياد أبو عبسي، تحدثنا عن ذكرياته في الجامعة، هل ما زال هناك تواصلا بينه وبين زملائه في الجامعة؟، كما تطرقنا بحديثنا ايضا الى مسرحية "venus " للممثلين اللبنانيين بديع أبو شقرا وريتا حايك.

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