رحمة رياض في الدار البيضاء.. حفل جماهيري بمشاركة نجوم عالميين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعدّ النجمة العراقية رحمة رياض لإحياء حفل غنائيّ ضخم ضمن فعاليات “أسبوع الموسيقى في الدار البيضاء” (Casablanca Music Week)، وذلك يوم السبت 28 حزيران/يونيو 2025، في “لا كازابلانكيز – Parc de la Ligue Arabe” بمدينة الدار البيضاء – المغرب.

ومن المقرر أن تُفتح أبواب الحفل عند الساعة السابعة مساءً، على أن تنطلق الفعالية في الساعة التاسعة والنصف ليلاً، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع من مختلف الفئات العمرية ومن محبّي الموسيقى العربية في المغرب وخارجه.

ويشهد المهرجان أيضًا مشاركة نخبة من النجوم العالميين والعرب، أبرزهم النجمة الأميركية ماري جي بلايج التي تُحيي حفلاً يوم الخميس 26 حزيران/يونيو، إلى جانب النجم الإماراتي حسين الجسمي الذي يشارك في حفل يوم السبت نفسه.

وكانت رحمة رياض قد أحيت مؤخرًا حفلَين ناجحَين في الولايات المتحدة الأميركية، الأوّل في سان دييغو والثاني في ميشيغان، حيث نُفدت التذاكر بالكامل وشهد الحضور تفاعلاً كبيرًا، وتداول الجمهور صور وفيديوهات الحفلين على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شاركت رحمة رياض النجم العربي ناصيف زيتون في حفله الأخير الذي أُقيم على مسرح كوكاكولا أرينا – دبي، حيث قدّما معًا الديو الناجح “ما في ليل”، والذي لاقى تفاعلاً واسعًا وأصداء إيجابية عبر مختلف المنصات الرقمية.