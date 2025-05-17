قرار صادم بحق نجل محمد رمضان.. المحكمة تودِعه دار رعاية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر مفاجئ أثار جدلاً واسعًا، أصدرت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر قرارًا بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك في القضية التي رفعها ولي أمر طفل يتهم فيها نجل رمضان بالاعتداء على نجله داخل أحد الأندية الشهيرة.

وقد تغيّب كل من الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور جلسة المحاكمة، فيما طالب الدكتور أحمد مختار، محامي أسرة الطفل المجني عليه، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، نظراً لما تعرّض له موكله من أذى نفسي نتيجة الحادث.

وأفاد محامي أسرة الطفل بأن النيابة العامة كانت قد أرسلت استدعاءين رسميين إلى محمد رمضان للمثول أمامها للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه وإلى ابنه، لكنه لم يستجب لأيٍّ منهما.

من جانبه، أوضح المحامي أحمد الجندي، دفاع نجل رمضان، أن موكله كان ضحية لحالة من التنمّر على خلفية لون بشرته، مشيراً إلى أن الحكم صدر رغم تقديم هيئة الدفاع طلبًا لتأجيل الجلسة، نظراً لمرور الطفل بوعكة صحية وأزمة نفسية حادة.

وقال الجندي: “الحالة النفسية للطفل كانت سيئة جداً، ومكنش ينفع نكتّفه ونجيبه المحكمة”، مؤكداً أن الجلسة نفسها شكّلت عبئًا نفسيًا عليه. وأضاف أن المحكمة رفضت طلب التأجيل المدعّم بتقارير طبية، واعتبرت الدفاع غائبًا، ما أدى إلى إصدار الحكم من دون سماع المرافعات.

وأشار إلى أن فريق الدفاع يدرس حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الحكم، حفاظاً على مصلحة الطفل وصحته النفسية، وسط انتقادات لاذعة لقرار المحكمة من قبل المتابعين للقضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.