احتجاز كريس براون في بريطانيا مستمر بقرار قضائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة بريطانية قرارًا يوم الجمعة يقضي بإبقاء مغني الـR&B الأميركي كريس براون قيد الاحتجاز، على خلفية اتهامه بالاعتداء خلال حفلة في ملهى ليلي بالعاصمة لندن عام 2023، وذلك حتى موعد جلسة الاستماع المقبلة المقررة في 13 يونيو.

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت براون، البالغ من العمر 36 عامًا، في وقت مبكر من صباح الخميس داخل فندق في مدينة مانشستر، حيث وُجّهت إليه تهمة الاعتداء الجسدي في نادٍ ليلي بمنطقة راقية في لندن خلال شهر فبراير من العام الماضي.

ويُعد كريس براون من أكثر النجوم إثارةً للجدل، لا سيّما بعد تاريخه السابق مع العنف، ومن أبرز القضايا التي ارتبط اسمه بها اعتداؤه الشهير على المغنية ريهانا، حبيبته السابقة، عام 2009.

وجاء قرار المحكمة في مانشستر ليضع علامات استفهام حول مصير جولته الغنائية العالمية التي كان من المقرر أن تنطلق في 8 يونيو، بدءًا من هولندا وألمانيا، وتشمل سلسلة من الحفلات في المملكة المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

ويواجه كريس براون حالياً مصيراً قانونياً غامضاً قد يهدد التزاماته الفنية المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة منتصف الشهر المقبل.