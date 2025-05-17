أمينة خليل تردّ على أخبار ارتباطها: “ستفرحون معي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات لافتة أعادت الجدل حول علاقتها بالمصوّر أحمد زعتر، حلّت الفنانة المصرية أمينة خليل ضيفةً على برنامج “سينماتك” عبر التلفزيون السعودي، حيث تناولت ما أُثير عن ارتباطها العاطفي، من دون نفي مباشر.

وقالت أمينة: “أنا اخترت أن أكون ممثلة، واخترت الشهرة بنفسي، لكنْ هناك أشخاص آخرون لم يختاروا ذلك، ولا يصح أن يتحملوا نتائج قراري أنا”، في إشارة إلى رفضها التحدث عن تفاصيل حياتها الخاصة، حرصًا على احترام خصوصية من حولها.

وأضافت: “أحرص دائماً على احترام خصوصيتهم، ولا أحب الحديث عن هذه الأمور عبر الشاشات”، موجهةً رسالة إلى جمهورها قالت فيها: “من الطبيعي أن يكون لدى الناس فضول لمعرفة التفاصيل، لكنني أتمسّك بمبادئي، وعندما أقرر التحدث، سأفعل ذلك برغبة صادقة وسأشارك الأمر على السوشيال ميديا”.

واختتمت أمينة حديثها برسالة غامضة فسّرها البعض بأنها تأكيد غير مباشر على علاقتها بزعتر، قائلة: “اصبروا وستفرحون معي”.

وكانت الشكوك حول العلاقة بين الثنائي قد عادت إلى الواجهة مؤخراً، بعد انتشار مقطع مصوّر من مهرجان كان السينمائي، ظهرت فيه أمينة خليل أثناء التقاط أحمد زعتر صوراً خاصة لها، ما أعاد التكهنات حول ارتباطهما إلى التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.