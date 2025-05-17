العائلة المالكة البريطانية “تشعر بالخيانة”.. مقابلة الأمير هاري تفتح جراحاً جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال أصداء المقابلة التي أجراها الأمير هاري مع “هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC) تتردد داخل جدران العائلة المالكة البريطانية، وسط مشاعر ألم وخيبة أمل عبّر عنها مقرّبون من العائلة، بحسب ما أفادت مجلة Us Weekly في تقريرها الأخير.

ووفقاً لمصدر مطّلع على أجواء العائلة المالكة، فإن الأمير ويليام كان الأكثر تأثّراً بكلام شقيقه، قائلاً: “ويليام يشعر بالألم أكثر من أي شيء آخر”، في حين أوضح أن أمير وأميرة ويلز “لا يمنحان” هاري وميغان ماركل أي اهتمام في الوقت الراهن.

وأفادت تقارير سابقة الأسبوع الماضي أن الملك تشارلز الثالث، والد الأمير هاري، “لا يرى سبباً للتواصل” مع ابنه بعد هذه المقابلة المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق، قال كاتب السيرة الملكية كريستوفر أندرسن للمجلة: “إذا كان لدى تشارلز أي نية للتواصل مع هاري – وهو أمر لم نره خلال العامين الماضيين – فبعد ما قاله هاري، لا أعتقد أن هناك أي دافع للتقارب مجدداً”.

وأشار أندرسن إلى أن فكرة “المصالحة” بين الأب وابنه لم تكن في يوم من الأيام أمراً مستحيلاً، لكن تصريحات هاري الأخيرة جعلت الأمور أكثر تعقيدًا، قائلاً: “إذا كان هاري يرغب فعلاً في المصالحة مع عائلته، فلديه طريقة غريبة جداً لإظهار ذلك. هناك مرارة عميقة وجسور كثيرة احترقت”.

واعتبر الكاتب أن تصريحات هاري حول مرض والده شكّلت ضربة موجعة في العلاقة بينهما، مضيفاً: “هاري وجّه الضربة القاضية عندما قال إنه يريد دفن الأحقاد مع والده لأنه لا يعرف كم تبقّى له من العمر. وإن كنت تخضع لعلاج السرطان، فهذه الكلمات من ابنك قد تكون جارحة للغاية. لا يمكن اعتبارها تعبيراً عن الأمل بتمام الشفاء”.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوترات بين الأمير هاري والعائلة المالكة، لتفتح فصلاً جديداً من الخلافات العلنية التي لا تزال تحظى باهتمام واسع في الإعلام والرأي العام العالمي.