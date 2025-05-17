دوا ليبا أصغر مليارديرة بين أغنياء بريطانيا تحت سن الأربعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت نجمة البوب البريطانية من أصل ألباني دوا ليبا قائمة “صنداي تايمز” لأغنى الشخصيات في المملكة المتحدة تحت سن الأربعين، لتُصبح بذلك أصغر من تضمّه هذه الفئة العمرية في التصنيف السنوي الذي نشره موقع “ذي تايمز”.

وجاءت دوا ليبا، البالغة من العمر 29 عامًا، في المركز الرابع والثلاثين ضمن الترتيب، بثروة قُدّرت بنحو 153 مليون دولار، بعد النجاح الكبير لألبومها الأخير “Radical Optimism”، الذي تصدّر مبيعات الأعمال الموسيقية في بريطانيا.

وضمّت القائمة أيضًا عددًا من أبرز المشاهير الشباب في بريطانيا، من بينهم نجم “هاري بوتر” الممثل دانيال رادكليف، لاعب كرة القدم هاري كين، نجم التنس آندي موراي، المغنية أديل، والمغنيان هاري ستايلز وإيد شيران.

أما في الترتيب العام لجميع الفئات العمرية، فقد حافظت عائلة “غوبي هندوجا” على صدارة القائمة، بثروة بلغت 35.3 مليار جنيه إسترليني، بفضل إمبراطوريتها العاملة في مجالات التمويل والطاقة والتكنولوجيا.

كما حلّ الملك تشارلز الثالث في المركز 238 مناصفة مع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، بثروة شخصية بلغت 640 مليون جنيه إسترليني لكل منهما.

وأشارت صنداي تايمز في تقريرها إلى أن عدد أصحاب المليارات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 165 في عام 2024 إلى 156 هذا العام، وهو أكبر انخفاض يُسجّل في تاريخ القائمة الممتد لـ37 عامًا، وسط تحوّلات اقتصادية وتحديات مالية تشهدها البلاد.