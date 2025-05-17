مخرج شهير يصف محمود حميدة بـ”الفنان الرخم” ويثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المخرج مجدي الهواري موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الصريحة بشأن الفنان محمود حميدة ودوره في مسلسل “ولاد الشمس”، حيث وصفه بأنه “فنان رخم”، معتبرًا أن وجوده في العمل يُعد شهادة ثقة لباقي الفريق.

وفي لقائه عبر برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة “الراديو 9090″، قال الهواري: “محمود حميدة فنان رخم، لو ما حبش العمل يوقعه، معندوش عزيز في الفن. كونه وافق يشارك في ولاد الشمس، ده معناه إن كل الناس اللي في العمل أقنعوه، وكان فايق جداً”.

وتطرّق الهواري إلى أداء بطلي العمل الشابين طه دسوقي وأحمد مالك، قائلاً: “طه دسوقي ناصح فنياً، معرفش فين مالك راح في التحضير. دسوقي اشتغل على الشخصية من جوّه، بينما مالك اعتمد على الفيديوهات اللي كان بينشرها”.

ويُعرض مسلسل “ولاد الشمس” من بطولة: محمود حميدة، أحمد مالك، طه دسوقي، فرح شعبان، جلا هشام، مريم الجندي، معتز هشام وغيرهم، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

ويُسلّط العمل الضوء على نماذج واقعية من أبناء دور الأيتام في مصر، حيث خُصصت الحلقة الأخيرة لتكون وثائقية، عرضت قصصاً مؤثّرة لثمانية من خرّيجي دور الرعاية، من ضمنهم أربعة فتيات وأربعة شبان تم إشراكهم في التمثيل داخل الحلقة، ما أضفى عليها طابعاً إنسانياً مؤثراً نال إشادة واسعة.