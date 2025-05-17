ترامب يهاجم تايلور سويفت: “أنا السبب في تراجعها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد أن شنّ هجومًا جديدًا على نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، عبر منشور ساخر على منصة التواصل الاجتماعي “Truth Social”، موجّهًا لها تعليقًا أثار موجة من الانتقادات والتعليقات الساخنة.

وفي منشوره الذي نشره يوم الجمعة، كتب ترامب (78 عامًا): “هل لاحظ أحد أنه، منذ أن قلت ‘أنا أكره تايلور سويفت’، لم تعد جذابة؟”، وهو ما نقله موقع Daily Mail، معتبرًا أن تراجع شعبية سويفت جاء بعد تصريحاته السابقة تجاهها.

ولم تتضح أسباب توقيت هذا التعليق المفاجئ، خصوصًا أنه جاء بالتزامن مع عودة ترامب من رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط، ما أثار تساؤلات حول الدافع الحقيقي وراء استحضار اسم سويفت في هذا التوقيت.

وتُعرف العلاقة بين ترامب وسويفت بالتوتر منذ عدة سنوات، خاصة بعد أن عبّرت المغنية بشكل صريح عن تأييدها لمنافسين سياسيين له خلال الانتخابات، وهو ما جعلها هدفًا متكرّرًا له في تصريحاته الإعلامية.

تصريحات ترامب الأخيرة سرعان ما أثارت موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل، بين منتقدين لما اعتبروه تعليقًا ذكوريًا لا مبرر له، ومؤيدين أعادوا نشر المنشور على نطاق واسع، في تجدد للاشتباك الإعلامي بين السياسة والفن في الولايات المتحدة.