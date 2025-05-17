زوجة محمد فراج تفاجئ الجمهور: “ما بغيرش عليه!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بسنت شوقي عن جوانب خاصة من حياتها الشخصية والمهنية خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي، حيث تحدثت عن علاقتها بزوجها الفنان محمد فراج، وأمنياتها الفنية المستقبلية.

وأوضحت بسنت أن فراج كثيرًا ما يسألها عن سبب عدم غيرتها عليه، مشيرة إلى أنها بطبعها ليست غيورة، قائلةً: “أنا بغير بالتأكيد مع أي شخصية تتعدّى حدودها، ولكن في المطلق أنا مش غيورة، لأن فراج محترم وميخلّنيش أروح المنطقة دي، وكمان عندي ثقة في نفسي وفي علاقتنا اللي فيها ثقة كبيرة”.

واسترجعت بداية تعارفهما قائلةً: “أول ما اتعرّفنا على بعض كان في مسلسل تحت السيطرة، ومن وقتها بدأت علاقتنا. وبحب له مسلسل هذا المساء جداً”.

بسنت شوقي تحدثت أيضًا عن طموحها الفني، معبّرة عن رغبتها في العمل داخل هوليوود، وأضافت: “نفسي أقدّم أدوار في هوليوود، وأتعلّم وأتطوّر في مهنتي”.

وعن الشخصية التي تتمنى إجراء حوار معها، قالت إنها ترغب في محاورة النجم عمرو دياب، وعبّرت عن إعجابها الشديد بمسيرته الفنية: “هو فنان ذكي جداً، وعايزة أسأله إزاي قدر يفضل على القمة طول السنين، لأن ناس كتير بتقع وتقوم، لكن هو لأ… فعلاً عايزة أعرف عملها إزاي!”.