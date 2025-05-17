هل تعود سيلين ديون إلى “يوروفيجن” بعد 37 عامًا من فوزها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزايدت التكهنات في مدينة بازل السويسرية حول احتمال مشاركة النجمة العالمية سيلين ديون في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، المقرر إقامته يوم السبت، بعد مرور 37 عامًا على فوزها التاريخي باللقب.

وتحوّل الحديث عن مشاركة ديون إلى محط اهتمام واسع بين جمهور المسابقة ووسائل الإعلام، خاصة بعد تصريح مدير “يوروفيجن” مارتن غرين لوكالة فرانس برس، الذي قال فيه: “لننتظر ونرى”. وهو تصريح ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية ظهور النجمة الكندية رغم وضعها الصحي الحرج.

وكان فوز سيلين ديون في يوروفيجن 1988 بمثابة انطلاقة كبيرة لمسيرتها الفنية العالمية، حيث مثّلت سويسرا في المسابقة التي أقيمت في دبلن بأغنية “Ne Partez pas sans moi”، وفازت بالجائزة وهي في التاسعة عشرة من عمرها، أي قبل عامين فقط من إصدار أول ألبوماتها باللغة الإنكليزية.

وتأمل جماهير يوروفيجن حول العالم أن تتمكن النجمة البالغة 57 عاماً من حضور الحدث، رغم إصابتها بمرض نادر أثّر على قدرتها على الأداء في السنوات الأخيرة.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بالموقف، يبقى الأمل معلّقًا بظهور استثنائي يضيف لحظة تاريخية جديدة إلى سجل هذه المسابقة العريقة.