شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية ضخمة لعمرو دياب.. حشد جماهيري وأغاني لايف لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلا ضخما أمس فى أحد الجامعات الخاصة وسط حضور الآلاف من الطلاب وجمهور الهضبة.

وفي بداية الحفل عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقي قصير يلخص مشوار عمرو دياب والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني يا أنا يا لأ مع صعوده إلى المسرح وسط هتافات وصرخات الجمهور.

وأبدى الهضبة سعادته بالتواجد مع جمهور الحفل، مؤكدا أن علاقته طويلة ممتدة بحفلات الجامعة منذ أن كان مقرها في ميدان التحرير، ليقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه منها: بحبه، انت ده لو انساب، تملي معاك ، انت الحظ، مبتغيبش.

وواصل الهضبة امتاع جمهوره عندما قدم فاصلا من اغانيه القديمة مثل كان طيب، أيام وبنعيشها، وخلصت فيك كل الكلام ، وفاجأ جمهوره بغناء أغنية بعد الليلالي.

وقدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل وياه ، راجع ، ثم ميدلي ضم اغنيات قمرين ، نور العين ، ليلي نهاري ، واختتم حفله بأغنية وغلاوتك التي قدمها في ألبوم عودوني سنه 1998، وسط احتفالات الالعاب النارية التي أضاءت سماء القاهرة الجديدة.



عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب