نحلة فضولية تسرق الأضواء وتُرعب إيما ستون على السجادة الحمراء بمهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 11:56 صباحاً - كانت السجادة الحمراء لفيلم Eddington للنجمة إيما ستون وخواكين فينيكس مميزة للغاية، فهي لم تقتصر على حضور أبطال الفيلم فقط، بل انضمت إليهم أنجلينا جولي في ظهور فاجأ واذهل الجميع. ولم يكن تميز الرد كاربت نابع من أناقة وجمال النجوم والمشاهير فقط، بل كانت هناك لقطة طريفة لفتت الأنظار، حيث استطاعت نحلة أن تتصدر المشهد وتقتحم رد كاربت المهرجان الذي يحظى بتأمين شديد جداً، بل وأثارت ذعر ورعب إيما ستون التي كانت تحاول تفادي ملامسة النحلة لها.

نحلة تُظهر إيما ستون بشكلٍ مختلف

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انضمت إيما ستون لباقي فريق عمل فيلم Eddington واصطفوا سوياً لإلتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، ولكن وفي لحظة لم تخطر ببال، اقتحمت نحلة التأمينات المشددة على رد كاربت المهرجان ووصلت لنجومها وكأنها تطاردهم.

ففي مقطع الفيديو، تظهر ستون أثناء التقاط صورًا مع بيدرو باسكال وأوستن بتلر. وفاجأة، لاحظت نحلة تحلق فوقها مباشرةً وأشارت إليها، مما أجبرها على مقاطعة التصوير لتبتعد عن الحشرة ضاحكة. ولحسن الحظ، هرع زملاؤها النجوم لإنقاذها ومنع أي لسعات، كما يمكن رؤية بتلر، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو ينفخ لفترة وجيزة في اتجاه النحلة الفضولية، بينما كان باسكال، البالغ من العمر 50 عامًا، يضربها.

إيما ستون وخواكين فينيكس أبطال فيلم Eddington

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شهدت السجادة الحمراء أمس العرض الأول والخاص للفيلم المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان كان السينمائي؛ Eddington. وتألق على السجادة الحمراء أبطال الفيلم وهم خواكين فينيكس، إيما ستون، بدرو باسكال، أوستن بوتلر، ولوك غريميز. والفيلم من كتابة وإخراج آري إستر.

ومن بين حضور مراسم السجادة الحمراء التي تسبق عرض الفيلم أنجلينا جولي، جويل إدغيرتون، وان كيانهيو، روضة محمد، تيفاني تانغ، سينتا لورا كيهل، أريانا غرينبلات، أوزجي أوزاكار، سيندي برونا، جوليت بينوش، مارينا روي باربوسا، والمزيد من النجوم.

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أحداث فيلم Eddington

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تم إنتاج الفيلم الأمريكي Eddington عام 2025، وجاءت أحداثه أثناء انتشار جائحة كورونا بمدينة إدينغتون، وهي مدينة خيالية في نيو مكسيكو، ويستعرض الفيلم اندلاع مواجهة عام 2020 بين عمدة بلدة صغيرة، والذي يُجسد شخصيته الفنان خواكين فينيكس، ورئيس البلدية والذي يُجسد شخصيته الفنان بيدرو باسكال، مما يؤدي إلى اشتعال برميل مملوء بالبارود، لتستمر أحداث الفيلم في إطار من الإثارة.

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