أمل كلوني بدون جورج كلوني على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 11:56 صباحاً - في يومه الرابع منذ أن انطلقت فعالياته يوم 13 مايو، يواصل مهرجان كان السينمائي- الذي يستمر حتى 24 مايو- في استقطاب نجوم ومشاهير العالم على سجادته الحمراء وعروض الأفلام المنتقاة بعناية للمشاركة في الأقسام المختلفة بالمهرجان.

أمل كلوني على السجادة الحمراء وجورج كلوني يتغيب عن المهرجان

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شهد يوم أمس الجمعة 16 مايو مشاركة أمل كلوني فعاليات السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم "بونو: قصص الاستسلام Bono: Stories of Surrender، منضمة لقائمة من النجوم منهم المغني وكاتب الأغاني والمنتج التنفيذي الأيرلندي بونو وزوجته الناشطة وامرأة الأعمال الأيرلندية آلي هيوستن، الموسيقي البريطاني الأيرلندي ذا إيدج، وغيرهم.

وعلى الرغم من اعتياد الجمهور رؤية الزوجين الأشهر في هوليوود جورج وأمل كلوني معاً على السجادة الحمراء، إلا أن غياب جورج كلوني كان ملحوظاً حيث يتواجد في نيويورك، إذ يقوم ببطولة إنتاج برودواي لمسرحية Good Night, and Good Luck، المستندة إلى فيلمه الذي يحمل نفس الاسم عام 2005.

أمل كلوني تخالف قواعد مهرجان كان

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أطلت المحامية الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان على الجمهور في مهرجان كان بأناقة تحبس الأنفاس تتماشى مع أسلوبها المعتاد، حيث ارتدت فستاناً أسود طويلاً، بينما تركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها، إلا أن إطلالتها جاءت مخالفة لما نص عليه المهرجان من قواعد الملابس المتبعة حديثاً، من حيث حظر العُري والفساتين الأكثر ضخامة والتي تشمل الذيل الطويل.

قصة فيلم Bono: Stories of Surrender

في هذا الفيلم يسرد المغني وكاتب الأغاني والمنتج التنفيذي الأيرلندي بونو قصص حياته وأغاني فرقة U2 في عرضٍ مفعم بالمشاعر والعاطفة، يستكشف فيه العلاقات مع العائلة والأصدقاء، ويعرض لقطاتٍ لم تُعرض من عروضه في مسرح بيكون بعنوان "قصص الاستسلام".

الفيلم من بطولة بونو، جيما دوهيرتي، كيت إليس، وإخراج أندرو دومينيك.

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