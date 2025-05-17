جراحو التجميل يكشفون أسرار تحول وجه مايلي سايرس

ميرنا وليد - بيروت - عندما حضرت نجمة البوب ​​والممثلة مايلي سايرس حفل ميت غالا في وقت سابق من هذا الشهر، لم يكن إطلالتها الآسرة هو ما لفت كل الأنظار.



بدلاً من ذلك، انبهر المعجبون الذين شاهدوا سايرس وهي تسير على السجادة الحمراء بالتغييرات الطفيفة في وجهها. وقد دفع هذا التحول - بما في ذلك شفتان ممتلئتان وفكّان بارزان وخدود مشدودة - الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت قد خضعت لجراحة تجميلية مؤخرًا.

بعد فحص صور المغنية، صرّح جراحو تجميل بأنه من المرجح أن سايرس خضعت لـ"تعديلات تجميلية"، لكنها أُجريت بمهارة فائقة لدرجة أنها كانت "غير مرئية تقريبًا".

قال جراح التجميل المقيم في نيويورك، الدكتور جيمي سونغ، إن النجمة البالغة من العمر 32 عامًا تُعدّ "مثالًا جيدًا على الاتجاه السائد حاليًا في جراحة التجميل".

وأضاف الدكتور سام فولر أنه يعتقد أيضًا أن النجمة ربما خضعت لتغيرات طفيفة، قائلاً :"نعم، هناك بعض التغييرات في مظهر مايلي سايرس تجعلني أتوقع أنها خضعت مؤخرًا لعمليات تجميل في وجهها، بالنسبة لشفتها العليا، يبدو أنها خضعت لعملية "رفع الشفة العليا تحت الأنف"، حيث تُزال كمية صغيرة من الجلد أسفل الأنف مباشرةً لتوفير رفع دائم للشفة العليا".

وهذا، بالإضافة إلى حشو الشفة العليا والسفلى، من شأنه أن يُعطي شفتيها التغييرات نفسها مقارنةً بالصور السابقة".

تبلغ تكلفة هذه الجراحة حوالي 3000 دولار أمريكي، وعادةً ما تُجرى لمن لا يرغبون في حقن الفيلر، فهي مؤقتة وتتطلب حقنًا متكررة، أو لمن يرغبون في فم أكثر بروزًا دون زيادة حجم الشفاه.