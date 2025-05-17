بعد أزمته الصحية..علي جابر يخضع لفحوصات في أمريكا وهذه نتائجها

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الإعلامي اللبناني علي جابر المحبين على حالته الصحية، مؤكدًا أنه تعافى تمامًا بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها العام الماضي.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر سكاي نيوز قال جابر انه خضع لفحوصات طبية قبل بضعة ايام ليتأكد من ان كل اموره الصحية على ما يرام : "محبة الناس هي اللي خلتني هنا. كنت أُجري فحوصات طبية في أمريكا قبل يومين، والحمد لله حصلت على شهادة صحية كاملة. كل شيء على ما يرام، والأصعب صار ورانا".

وكان جابر قد تعرّض لنزيف داخلي حاد أدخله في غيبوبة استمرت 6 أيام، الا ان وضعه الصحي تحسن بعدها حتى انه شارك في المراحل النهائية من برنامج Arabs Got Talent. تصريحاته لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن فرحتهم بسلامته.