كاظم الساهر يطل بلوك جديد

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان العراقي كاظم الساهر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من بروفا حفله القادم في دبي، وكتب تعليقاً:"أتمرّن اليوم استعداداً للغد… قلبي معكم، ومتشوّق ألتقيكم على المسرح!"

ولفت الساهر الجمهور بلوك شعر جديد، حيث أن الساهر نادراً ما يغير اللوك، وانهالت التعليقات الإيجابية التي أشادت بتسريحة شعر الساهر الجديدة.

وكان قد استذكر الساهر مؤخراً، علاقته العميقة بالشاعر السوري الراحل نزار قباني، وذلك بمناسبة مرور 27 عامًا على رحيله في 30 نيسان/أبريل 1998.

نشر كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تحدّث فيه عن نزار قباني بصوته ونبرته الهادئة، مسلطاً الضوء على محطة مؤثرة في تعاونهما، وذلك حين كتب نزار قباني قصيدة "الحب المستحيل" رغم معاناته من المرض، وأصرّ على إنهائها قبل وفاته، وكأنه كان يكتبها كرسالة وداع.

وأرفق كاظم الساهر الفيديو بتعليق كتب فيه: "حين أُسأل عن أحب القصائد التي لحّنتها للراحل الكبير نزار قبّاني، أقول كلّها... لكلّ منها طعم، ولون، ورائحة، وإحساس مختلف يجعلها في مرتبة خاصة لا تشبه سواها".

وأضاف: "30 أبريل.. ذكرى وفاة العظيم نزار قباني".



