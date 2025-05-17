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ميرنا وليد - بيروت - النجمة أنجلينا جولي، أطلت لأول مرة هذا العام على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، وذلك خلال العرض الأول لفيلم إدينغتون مساء أمس.
أنجلينا ارتدت فستانًا أنيقًا بدون حمالات من مجموعة خريف 2025 للمصمم برونيليو كوتشينيلي.
صُمم الفستان من الكشمير الفاخر، وتخللته لمسات لامعة معدنية ناعمة، انكشفت بلطف من خلال تطريزات دقيقة على الطبقة السفلية، ما مزج بين الفخامة الهادئة والرقي.
وشهد يوم أمس مجموعة من الإطلالات الأنيقة بينها للنجمة إيما ستون بفستان من لوي فيتون، وللنجمة ناتالي بورتمان بفستان من ديور، والنجمة روني مارا بفستان من جيفنشي، وللنجمة أليكسا تشانغ بفستان من سيلين، وللنجمة أريانا غرينبلات بفستان من لوي فيتون، وللنجمة جوليا غانر بفستان من دار توم فورد صصمه للدار حيدر أكرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهن إيما ستون وناتالي بورتمان وروني مارا .. هذه أبرز إطلالات مهرجان كان في يومه الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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