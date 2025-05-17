كريسي تايغن تعود لشرب الكحول وتتحدث بصراحة تامة عن معاناتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عارضة الأزياء كريسي تايغن زوجة النجم العالمي جون لجند، أنها عادت مؤخرًا إلى شرب الكحول وهي والتي احتفلت بمرور 6 أشهر على الامتناع عن الكحول في عام 2022.



وكتبت كريسي في منشور على صفحتها تروّج من خلاله لحلقة من بودكاستها Self-Conscious، والتي تستضيف فيها هولي ويتاكر، مؤلفة كتاب Quit Like a Woman (توقفي مثل امرأة).

وأوردت كريسي تيغن أنها كانت "تخشَى" إطلاق الحلقة، مؤكدة أن ذلك "لا علاقة له" بضيفة الحلقة "الرائعة".

وأضافت:"هولي ويتاكر غيّرت حياتي، غيّرت وجهة نظري، وغيّرت الطريقة التي أرى بها هذا الوحش اللعين الذي يُدعى الكحول"،

مرفقةً كلماتها بصورة سيلفي مبتسمة وهي تحمل الكتاب، والذي وصفته في البودكاست بأنه "مذكرات قوية وبيان للتعافي".

واستدركت في منشورها معترفةً بسبب تخوفها من الحلقة وهو أنها عادت لشرب الكحول:"لقد سمحت له بالعودة إلى حياتي.لقد خذلت الكثير منكم، وأنا أشعر بذلك بعمق.

كنت فخورة جدًا في كل مرة يخبرني فيها أحدكم في الشارع أنني وهولي جعلناكم تعيدون التفكير في الشرب، وتغيرون نظرتكم تجاهه. وما زلت فخورة بذلك.الحقيقة هي أنني لا أعرف ما الذي أفعله، أنا متأكدة مئة بالمئة أنني أحب نفسي أكثر عندما أكون متيقظة، أنا متأكدة تمامًا أنني أنجز أكثر، وأشعر براحة أكبر في جسدي من دونه.

وأنا غاضبة جدًا من أنني لا أستطيع أن أكون "طبيعية" وأتناول كوكتيلًا مع زوجي في عطلة دون أن ينتهي بي الأمر بشرب 8 مشروبات والشعور بالاشمئزاز.

سئمت من التقيؤ في يوم ثلاثاء، لا أريد أن أشعر أنني بحاجة إلى مشروب لكي أتمكن من التحدث أمام جمهور، أكره أن فكرة تناول مشروب قد تسيطر عليّ أحيانًا طوال اليوم، وعقلكم المنطقي سيقول: "إذن توقفي" ووالله، أنا أوافقكم تمامًا! كل ما أعرفه هو أن علاقتي مع عملية الامتناع عن الشرب (ومع الانتكاسات) قد تغيّرت للأفضل.

أنا مدركة تمامًا إلى أين يمكن أن يقودني هذا إن تركت له المجال. أعتقد أن خطتي الآن هي أن أستمر في التعامل معه بوعي، أستطيع أن أذهب إلى حفل موسيقي وأنا صاحية وأستمتع بكل لحظة فيه. أستطيع أن أتجنب الأفسنتين (مشروب كحولي) في مهرجان العصور الوسطى وأشعر بفرحٍ مطلق. صور أعياد ميلاد أطفالي لم تعد تظهرني بعيون نصف مغلقة ونظرة مخمورة.

وأنا فخورة بذلك. لكنني ما زلت أعلم أن علاقتي بالكحول ليست طبيعية ولن تكون كذلك أبدًا. شكرًا لأنكم سمحتم لي أن أكتشف كل هذا أمامكم، وبصراحة. على أي حال، هذه الرسالة لكل من يحاول أن يفهم نفسه، ولمجتمع المتعافين من الإدمان، يا إلهي، ما زلت فخورة جدًا، جدًا بكم. إلى أن نلتقي مجددًا".

النجم جون لجند زوج كريسي عبّر عن فخره بزوجته في تعليق على منشورها.