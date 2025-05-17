أغانيات قديمة لـ ماجدة الرومي وإليسا وملحم زين وغيرهم تعود الى الواجهة من جديد!

ميرنا وليد - بيروت - عادت مجموعة من الأغاني القديمة إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، بعد أن اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي محقّقة نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلاً واسعًا من قبل المستخدمين، لا سيما من الجيل الجديد.

اللافت أن أغلب هذه الأعمال من إنتاج شركة "وتري"، التي تنشط مؤخرًا في إعادة تسليط الضوء على أرشيفها الموسيقي، مستفيدة من موجة الحنين التي تضرب العالم الرقمي.

من بين أبرز الأغاني التي تصدرت الترند:

"كلمات" لماجدة الرومي: قصيدة غنائية راقية تُعد من أبرز أغنيات الموسيقى العربية الكلاسيكية.

"شافونا تنين" لإليسا: عادت بقوة إلى التداول من خلال مقاطع الفيديو القصيرة، محققة رواجًا لافتًا.

"نامي" لملحم زين: أغنية رومانسية هادئة تتميّز بإحساسها العالي وتوزيعها الدافئ.

"سرّ العذاب" لسعود أبو سلطان: واحدة من الأغاني العاطفية التي تركت أثرًا كبيرًا في جيل كامل، ولا تزال تحافظ على شعبيتها.

"حلوة الدنيا" لوديع مراد: استعادت انتشارها من جديد عبر المنصات الرقمية، ولفتت اهتمام جمهور جديد.

وتعليقًا على هذا التفاعل الواسع، نشرت شركة "وتري" مقطع فيديو يوثّق عودة هذه الأغاني، مرفقةً إيّاه بتعليق: "من زمان وبعدها… الموجة ماشية عَ وترنا".