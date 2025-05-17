التساؤلات تتزايد: هل تشارك سيلين ديون في نهائي يوروفيجن؟

ميرنا وليد - بيروت - يتساءل كثيرون ما إذا كانت النجمة العالمية سيلين ديون ستطل على جمهور "يوروفيجن" في نهائي المسابقة المقام اليوم، رغم حالتها الصحية الدقيقة.

وكانت ديون، التي تبلغ اليوم 56 عامًا، قد فازت بمسابقة "يوروفيجن" عام 1988 ممثلةً سويسرا، رغم كونها كندية الأصل، في وقت لا يشترط فيه أن يكون الفنان من نفس الدولة التي يمثلها كما هو الحال هذا العام، إذ تمثل السويد فنانة من فنلندا، بينما تمثل أيرلندا مغنية من النرويج.

وخلال فيديو قصير عُرض في نصف النهائي يوم الثلاثاء، أعربت ديون عن رغبتها الكبيرة في المشاركة، قائلة: "لا أرغب في شيء أكثر من أن أكون معكم هناك". يأتي ذلك في ظل معركتها الصحية المستمرة مع متلازمة الشخص المتصلب، والتي كانت قد أعلنت تشخيصها في وقت سابق، كما قدمت عرضًا مؤثرًا في افتتاح أولمبياد باريس الصيفي العام الماضي.

وفي رد على استفسار من شبكة NBC News حول إمكانية ظهور ديون شخصيًا في نهائي السبت، قالت سيبيل تورناي، المتحدثة باسم "يوروفيجن": "لا توجد تغييرات حالية فيما يتعلق بسيلين ديون – ما زلنا على تواصل وثيق معها، وبالطبع تبقى صحتها في المقام الأول".