أحمد زاهر يفاجئ زياد برجي على المسرح خلال احياء الأخير حفله

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل المصري أحمد زاهر صديقه الفنان اللبناني زياد برجي خلال حفل أحياه الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث صعد زاهر بشكل مفاجئ إلى خشبة المسرح، ما أثار دهشة الجمهور وزياد نفسه الذذي حضنه في أول لحظة رآه فيها الى جانبه وقال للجمهور انه "النجم العربي الأول" بينما اشاد زاهر بزياد وصداقتهما.
هذا اللحظة تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر الفيديو بشكل كبير بعد ان شاركته أحمد على صفحته وكتب : كنت واحشني يا زيزو" ليرد عليه زياد معيدا نشر الفيديو: "وانت كمان يا حبيب قلبي".
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