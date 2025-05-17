شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة.. المخرج السعيد منسي يفوز بجائزة مهرجان إبداع لشباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المخرج السعيد منسي، على أفضل عرض مسرحي بمهرجان إبداع لشباب الجامعات في موسمه الثالث عشر، عن عرض "أنت السما وأنا الأرض" لفريق جامعة طنطا المسرحي، جامعة طنطا، العرض من تأليف شادي السعيد، ديكور محمد طلعت، ألحان زياد هجرس، استعراضات إبراهيم كابو، فيديو مابنج محمد البدري، ملابس نوردين بحر، مخرج منفذ وإضاءة أحمد الرمادي، تنفيذ موسيقى مصطفى مجدى.

وقال منسي في تصريح لـ"الخليج 365": الحصول على جائزة أفضل عرض مسرحي لأربع سنوات وآخرها هذا العام، هو شرف كبير ومسئولية عظيمة ألهمتني وفريق العمل على تقديم الأفضل دائمًا، المسرح بالنسبة لي ليس مجرد فن، بل هو رسالة ونافذة نطل بها على قضايا المجتمع وأحلامه وآلامه، هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا الجهد الجبار الذي بذله كل فرد في الفريق، من الممثلين إلى التقنيين وكل من عمل خلف الكواليس، وهذه الجائزة ليست فقط وسامًا على صدورنا، بل هي أيضًا دعوة لنستمر في الابتكار والبحث عن طرق جديدة لنروي قصصنا ونتفاعل مع جمهورنا، المسرح هو حياتنا، ونحن مستمرون في تقديم كل ما يليق به وبالجمهور الذي يستحق الأفضل دائمًا.

يذكر أن المخرج السعيد منسي يعمل كمخرج مسرحي منذ عام 1997، وحاصل على العديد من الجوائز منها جائزة المهرجان القومى للمسرح أحسن مخرج احتراف عن عرض القروش الثلاثة (2016)، وجائزة المهرجان القومى للمسرح أحسن مخرج احتراف عن عرض الحب فى زمن الكوليرا (2022)، وجائزة أحسن مخرج على مستوى جامعه المنصورة 8 مرات، وأحسن مخرج على مستوى جامعات مصر 4 مرات، وجائزة المركز الأول بمهرجان إبداع للجامعات المصرية مرتين سنه 2016 و2023، جائزة أحسن مخرج على مستوى الثقافة الجماهيرية 4 مرات، شارك في إحدى عشرة دورة بالمهرجان القومى للمسرح، شارك في ثلاث دورات بالمهرجان التجريبي، وحائز على العديد من جوائز الإخراج في العديد من مهرجانات المسرح المستقلة كمهرجان ساقيه الصاوى ومهرجان المسرح المستقل والمسرح العربى ومهرجان المركز الثقافى الفرنسى ومهرجان إسكندراما.