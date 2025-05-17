أنجلينا جولي وهالي بيري بأناقة لافتة في كان

ميرنا وليد - بيروت - النجمتان أنجلينا جولي وهالي بيري كانتا رمزين للأناقة وهما في حفل توزيع جوائز شوبارد على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي يوم الجمعة.

كانت أنجلينا، البالغة من العمر 49 عامًا، متألقة بفستان أبيض طويل بشق جانبي لامس الأرض أثناء حضورها الحدث على شاطئ كارلتون.

الفستان المذهل تميز بأكمام على شكل كاب من جانب واحد، وكان مصممًا ليناسب قوامها بإتقان بينما كانت تمشي على السجادة.

أما هالي، البالغة من العمر 58 عامًا، فقد بدت رائعة بفستان أسود طويل مزود بذيل دراماتيكي وأكمام مكشوفة الأكتاف.

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