جورج وسوف يخرج عن صمته ويعلق على انتشار أنباء عن وفاته - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في أحدث ظهور له بعد انتشار شائعة وفاته، عبّر سلطان الطرب جورج وسوف عن استيائه من الأخبار الكاذبة التي تم تداولها مؤخراً عن وفاته، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وطمأن الوسوف محبيه وقال: "الحمد لله أنا بألف خير، وإن شاء الله كلكم تكونوا بخير". ووجه رسالى الى كل من روّج خبر وفاته: "بترجاكم خففوا منها"، وأشار الى انه تفاجأ بعدد كبير من الاتصالات التي تلقاها للاطمئنان على صحته وختم قائلاً: "بحيّيكم جميعًا، وخيرها في غيرها".

يُذكر أن اسم جورج وسوف تصدر الترند خلال اليومين الماضيين بعد انتشار هذه الشائعة.