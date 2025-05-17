ما صحة الشائعات عن إنفصال كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس؟

ميرنا وليد - بيروت - أفادت مصادر عن إنفصال بين الممثلة كاثرين زيتا جونز والممثل مايكل دوغلاس وأنه يبقى في منزله وهي تسافر غالبا الى كافة أنحاء العالم. ولوحظ التباين بين تراجع أعماله الفنية ورغبتها الملحة بالتركيز على العمل. يذكر أن الثنائي مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز قد تزوجا عام 2000 ولهما طفلان. وقد عانى كلاهما من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة. فقد أصيب مايكل بالسرطان وكاثرين بإضطراب ثنائي القطب، وكلاهما خضع للعلاج. وتميزت علاقتهما بالإنسجام بالرغم من فارق العمر الكبير بينهما والذي بلغ 25 عاماً.

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