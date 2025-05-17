شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم الست لما في مدينة الإنتاج الإعلامي غدًا بدون يسرا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ القائمون على فيلم الست لما للنجمة يسرا تصوير أول مشاهد العمل غدًا الأحد داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى بدون بطلة الفيلم النجمة يسرا المتواجدة حاليًا في فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى في دورته الـ78، حيث يتم تصوير المشاهد الأولى بين الفنانة انتصار والفنانة رانيا منصور، على أن يتوقف التصوير والعودة بعد عيد الأضحى.

وانتهى صناع الفيلم من من التعاقد مع كل الفنانين المشاركين في البطولة وتضم قائمة أبطال الفيلم كلاً من: يسرا، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

وكانت يسرا قد بدأت الأسبوع قبل الماضى تصوير فيلم جديد تصوير بعنوان بنات فاتن من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر وإخراج محمد نادر ويشاركها البطولة هدى المفتى وباسم سمرة، حيث كشف المنتج الفني زكريا القفاص عن الصورة الأولى من الفيلم على حسابه بموقع فيس بوك وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم ( بنات فاتن)، تأليف أمينه مصطفي ومحمد نادر اخراج محمد نادر.

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم شقو الذي تم عرضه فى موسم عيد الفطر 2024، وشاركت فى بطولته بظهور خاص إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.