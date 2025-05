شكرا لقرائتكم خبر عن رايلي كيو تشارك في بطولة فيلم Out of This World للمخرج الإسباني ألبرت سيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة الأمريكية رايلي كيو إلى فريق عمل فيلم "Out of This World" للمخرج الإسباني ألبرت سيرا، وهو العمل الأول له باللغة الإنجليزية. وتشارك كيو في العمل بجوار الممثل الأمريكي ف. موراي أبراهام، والممثلة إليزافيتا يانكوفسكايا، ورغم أن التصوير سيكون باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، فإنه سيتضمن أيضًا بعض الحوار باللغة الروسية. وتدور أحداث فيلم "Out of This World" حول وفدًا أمريكيًا يسافر إلى روسيا في خضم الحرب الأوكرانية لمحاولة إيجاد حل لنزاع اقتصادي، ويستكشف المشروع التنافس المستمر منذ عقود بين روسيا والولايات المتحدة. يذكر أن المخرج الإسباني ألبرت سيرا تنافس فيلمه "Pacifiction” لعام 2022 في مهرجان كان وفاز بجائزتي سيزار، كما أن آخر أعماله كان فيلم "Afternoons of Solitude" الذي فاز بجائزة Golden Shell في سان سيباستيان العام الماضي.

رايلي كيو

