رسالة خالد الذهبي المؤثرة لوالدته أصالة تحصد تفاعلاً واسعاً

ميرنا وليد - بيروت - وجه خالد الذهبي، رسالة مؤثرة لوالدته الفنانة السورية أصالة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك خالد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جمعته بوالدته، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "بحبك يا صولا.. عيد قوي سعيد لإلنا كلنا، لإلنا قدوتنا.. إنتِ قوتنا، مركزنا، والسبب اللي بيخلينا نضل نكمل كل يوم، كل شي منعمله، كل ساعة منشتغلها، وكل تحدي منواجهه، هو بشكل كبير بسبب القوة والمحبة اللي علمتينا ياها"

وأضاف: "إذا فيني خليكِ تفتخري فيني حتى لو نص ما أنا فخور إنك أمي، فمعناته أنا ماشي بالطريق الصح".



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