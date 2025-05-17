الأمير ويليام يسمح لنفسه بأمور عارضتها الملكة إليزابيث

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الأمير ويليام بالتحضير للمرحلة الإنتقالية قبل تسلم العرش الملكي بتبديل في شكله.

فقد توقف عن حلاقة ذقنه منذ شهر أيلول/سبتمبر وهو أمر ممنوع في قصر باكينغهام للرجال عدم حلاقة الذقن ووافقت الأميرة كايت على شكله الجديد.

ولم يكتف ويليام بهذا الأمر بل قرر الإمتناع عن وضع ربطة عنق وأصبح يفضل إرتداء الملابس المريحة مثل الجينز والأحذية الرياضية. ويتساءل المتابعون عن الأسباب. وهو بالطبع يقوم بذلك بغياب الملكة.

الملكة إليزابيث الثانية كانت صارمة بتطبيق البروتوكول الملكي وفرضته بحزم ولكنها إستثنت من قرارها الأمير هاري وسمحت له باللحية.

أعجبت إطلالته المتابعين الشباب الذين علقوا عليها قائلين أنه أكثر وسامة.