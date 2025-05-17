ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري مصطفى قمر، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، احتفل فيه بعيد ميلاد ابنته.

وشارك قمر متابعيه مجموعة صور جمعته بابنته، خطفت فيها الأنظار بجمالها، إذ تفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وملامح الناعمة.

وأرفق مصطفى قمر الصور بتعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد جوجو، ابنتي الجميلة أحبك أكثر مما يمكنني أن أقول، أنت شمس حياتي وتجعلين حياتي أفضل أتمنى لك في يومك الخاص أن تكون كل السنوات القادمة مباركة بسعادة لا تنتهي".

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة مصطفى قمر تلفت الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.