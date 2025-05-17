شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مونودراما "الشمعة" لعبد الله مسعود في تونس.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "الشمعة" من دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس، يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو، بفضاء لارتيستو، للفنان غازي الزغباني بالعاصمة، والعرض من بطولة الفنان القدير عبد الله مسعود، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله راشد.

المسرحية تحكي عن كاتب يعيش في عزلة بسبب ماضيه الذي يؤلمه. يزوره فجأة شخص كان يحبّه ويثير لديه مشاعر مختلطة. يحاول الكاتب مواجهة مشاعره لكنه يتردد، وفي النهاية تظهر أسرار تغيّر مجرى الأحداث، وكانت قد شاركت مونودراما " الشمعة" في مهرجان المونودراما الدولي في بيتولا بجمهورية مقدونيا الشمالية وحصلت على الجائزة الدولية للجهد المميز.

يذكر أن الفنان عبد الله مسعود ممثل وكاتب إماراتي عمل في المسرح منذ العام 1989 وله العديد من الاسهامات المتنوعة في المسرح والإذاعة والتلفزيون، وكتب عدة نصوص مسرحية وقدمت على خشبة المسرح، كرمه ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.