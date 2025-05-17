شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا كارمن على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أوبرا كارمن للمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه، على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو، ولمدة أربع ليالي لينهي عروضه يوم الإثنين الموافق 26 من نفس الشهر، ويقدمها المايسترو نادر عباسي بروح جديدة.

أوبرا كارمن تعرض بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، وكورال أوبرا القاهرة، وبطولة كل من جالا الحديدي، أمينة خيرت، وعمرو مدحت ، مصطفى مدحت، إخراج: حازم طايل، تصميم رقصات: إرمينيا كامل، ديكور: محمد عبد الرازق، إضاءة: أمين عادل، أستاذة الكورال باسكال روزيه.

يذكر أن أوبرا كارمن هي أوبرا مسرحية ألفها جورج بيزيه بالفرنسية وهي مكونة من أربعة فصول وعرضت أول مرة في "المسرح الوطني للأوبرا المسرحية" في باريس.

تعتبر أوبرا كارمن أشهر أعمال جورج بيزيه والمبنيه على رواية تحمل نفس الاسم كتبت في عام 1846م ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مريميه، ألف بيزيه دور البطولة ل ميزو سوبرانو وذلك في صيف 1873م ولكن لم يتم الأنتهاء منها قبل عام 1874م، عرضت كارمن لأول مرة في 3 مارس 1875م بأوبرا Comique بباريس، ولم تلق في البداية استقبالا جيدا رغم أنها عرضت 37 مرة خلال الثلاث شهور اللاحقة أي بمعدل ثلاث مرات بالأسبوع.

