شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرب الجمهور بميدلى أغانى قديمة بحفله فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطرب الهضبة عمرو دياب جمهور حفله فى الجامعة الأمريكية بميدلى أغانى قديمة، منها: "تملى معاك وقمرين والعالم الله وحبيبى يا نور العين وليلى نهارى وغلاوتك".

وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنية خلينا ننبسط وسط صياح وهتاف الجمهور، ثم قال فى كلمته: "وحشتونى جدا ومتعود هاجى هنا من زمان أيام ما الجامعة كانت فى التحرير ومبسوط إنى معاكم جدا وهننبسط سوا".

وغنى عمرو دياب خلال الحفل عددا من الأغانى منها: "ده لو اتساب وبحبه أنت الحظ وياه".



حفل عمرو دياب



حفل الهضبة

وقدّم مؤخرا عمرو دياب خلال حفل الكويت باقة من أشهر أغنياته التي شكلت وجدان جيل كامل، أبرزها: "يا أنا يا لأ"، التي ألهبت القاعة، ثم تلتها "إنت الحظ" و"برج الحوت" "أماكن السهر" "أجمل عيون" "راجع" "كان طيب" و"العالم الله" و“نور العين” و“تملي معاك” و“وياه” و“ليلي نهاري” و“ده لو اتساب” و“أول يوم في البعد”و“هدد” و“يتعلموا”.

كما فاجأ الجمهور بأداء مقطع خاص من أغنية “أنا غير”، وسط تصفيقٍ حار من الجمهور الذي ردد الكلمات معه عن ظهر قلب.